Третий раунд игрового шоу Дети против звезд 2021 называется показуха, ведь два человека должны объяснить своему сокоманднику как можно больше слов с помощью жестов. Первой начнет звездная команда, которую составят актриса Наталья Денисенко, шоумен Гарик Бирча и лидер группы ВВ Олег Скрипка. А в команде детей будет отгадывать слова София Артеменко, в то время как ее сокомандники будут делать все возможное, чтобы их команда получила победный балл и молнию времени. Кому удастся проявить свое актерское мастерство и продемонстрировать эффективную тактику, которая поразит ведущего Сергея Притулу? Предлагаем увидеть это своими глазами – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 13 выпуск от 22.12.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 3 сезон 4 раунд