Новий каналДіти проти зірокСезон 3
22 грудня

Фінал з гумором, або Свинячі перегони! – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 13. Раунд 7

Ми чудово знаємо, як ти чекаєш фіналу та впродовж усіх раундів вболіваєш за улюблену команду ігрового шоу Діти проти зірок 2021! Цікаво, якій команді вдасться назбирати найбільшу кількість головних артефактів шоу – блискавок часу, які допомагають ускладнити життя суперників на фінальній смузі перешкод? Яку креативну перепону використають кмітливі учасники для своїх суперників? І чи не зіграє самовпевненість злий жарт з однією із команд під час фінального випробування? Так багато запитань, на якій необхідно терміново отримати безліч відповідей! Тому не гай часу, а краще швидше дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 13 випуск від 22.12.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Фінал з гумором, або Свинячі перегони! – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 13. Раунд 7
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