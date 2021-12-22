Ми чудово знаємо, як ти чекаєш фіналу та впродовж усіх раундів вболіваєш за улюблену команду ігрового шоу Діти проти зірок 2021! Цікаво, якій команді вдасться назбирати найбільшу кількість головних артефактів шоу – блискавок часу, які допомагають ускладнити життя суперників на фінальній смузі перешкод? Яку креативну перепону використають кмітливі учасники для своїх суперників? І чи не зіграє самовпевненість злий жарт з однією із команд під час фінального випробування? Так багато запитань, на якій необхідно терміново отримати безліч відповідей! Тому не гай часу, а краще швидше дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 13 випуск від 22.12.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 3 сезон