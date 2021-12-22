Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 13 выпуск от 22.12.2021 на сайте Нового канала – стань свидетелем феерического состязания исполнителей украинской народной песни. От команды взрослых сразится лидер группы ВВ Олег Скрипка, а от команды детей – София Артеменко, умеющая играть на тринадцати народных инструментах. Задача для музыкантов будет состоять в том, что им необходимо будет воспроизвести определенное природное явление с помощью музыкального инструмента. Кому удастся воспроизвести конкретную стихию благодаря своей фантазии и таланту? Узнай в 13 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 3 сезон 7 раунд