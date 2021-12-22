Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 13 выпуск от 22.12.2021 на сайте Нового канала – узнай, каким скрытым талантом владеет шоумен и актер Гарик Бирча! Если ты думаешь, что в индивидуальном соревновании тебя будет ждать поединок юмористов, то ошибаешься, ведь у кумира многих зрителей есть увлечение, которое в свое время помогло ему сорвать куш, – игра в боулинг! Однако выиграть будет не так просто, ведь его юным конкурентом станет бронзовый призер чемпионата Украины Артем Макаренко! Кому удастся выбить как можно больше страйков и приблизить свою команду к победе благодаря баллу и молнии времени? И кто из ребят получит почетный титул лучшего игрока в боулинг? Узнай ответ прямо сейчас, став свидетелем этого напряженного поединка в 13 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 3 сезон 5 раунд