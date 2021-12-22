Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 13 выпуск от 22.12.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить чувственный поединок двух муз поэтического искусства! От команды взрослых за победный балл и приверженность Мегамозга сразится невероятно привлекательная и харизматичная актриса Наталья Денисенко, а вот конкуренцию от команды детей ей составит победительница конкурса чтецов имени Тараса Шевченка Елена Калиниченко. В этом индивидуальном раунде девушкам понадобится максимальная сосредоточенность, но одна из них будет волноваться не на шутку. У кого будут дрожать коленки от страха? И неужели волнение станет причиной поражения одной из участниц? Узнай развязку этого напряженного и увлекательного поединка в 13 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд