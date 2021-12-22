А ты когда-то задумывался, почему безумная викторина игрового шоу Дети против звезд 2021 имеет такое забавное название? Дело в том, что эта викторина – еще тот эксклюзив! Участникам нужно не только отвечать на всевозможные запутанные вопросы, но и простоять на баланс-борде со своими сокомандниками и удержать стеклянный аквариум с рыбкой! Кажется, что это что-то из области фантастики? Тогда если не веришь словам, то точно поверишь своим глазам, став свидетелем этого увлекательного и экстремального командного раунда! Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 13 выпуск от 22.12.2021 на сайте Нового канала – стань первым, кто узнает развязку безумной викторины в этот раз!

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 3 сезон 6 раунд