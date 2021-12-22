А ти колись задумувався, чому шалена вікторина ігрового шоу Діти проти зірок 2021 має таку кумедну назву? Річ у тім, що ця вікторина – ще той ексклюзив! Учасникам треба не тільки відповідати на різноманітні заплутані запитання, але й простояти на баланс-борді зі своїми співкомандниками та втримати скляний акваріум з рибкою! Здається, що це щось із царини фантастики? Тоді якщо не віриш словам, то точно повіриш власним очам, ставши свідком цього захопливого й екстремального командного раунду! Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 13 випуск від 22.12.2021 на сайті Нового каналу – стань першим, хто дізнається розв’язку шаленої вікторини цього разу!

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 3 сезон 6 раунд