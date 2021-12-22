Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 13 випуск від 22.12.2021 на сайті Нового каналу – дізнайся, яким прихованим талантом володіє шоумен та актор Гарік Бірча! Якщо ти гадаєш, що в індивідуальному змаганні на тебе чекатиме двобій гумористів, то помиляєшся, адже в кумира багатьох глядачів є захоплення, яке свого часу допомогло йому зірвати куш, – гра в боулінг! Однак виграти буде не так просто, адже його юним конкурентом стане бронзовий призер чемпіонату України Артем Макаренко! Кому пощастить вибити якомога більше страйків та наблизити свою команду до перемоги завдяки балу та блискавці часу? І хто з хлопців отримає почесний титул найкращого гравця в боулінг? Дізнайся відповідь просто зараз, ставши свідком цього напруженого двобою у 13 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 3 сезон 5 раунд