Video: В жизни детей звезды не знатоки… – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд 5

Смотрите онлайн 5 раунд шоу Дети против звезд 2020 11 выпуск 2 сезон от 16.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 11 от 16.12.2020 / В жизни детей звезды не знатоки… – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд 5
16 декабря

В жизни детей звезды не знатоки… – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд 5

Раунд Викторина в шоу Дети против звезд 2 сезон 11 выпуск от 16.12.2020, а это значит, что в студии появляется баланс-борд. На него поочередно становится каждая команда. Ведущий задает вопросы, а участники должны отвечать на них, при этом балансируя на борде. Желательно отвечать правильно и не падать с борда.

Первыми идут звезды. К вопросам о водоплавающем динозавре из мультфильма, полное имя Билли Айлиш и Педро из мультфильма Свинка Пеппа они, кажется, не были готовы. Получит ли их команда хотя бы одну молнию времени? Смотри онлайн Викторину в 11 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд

В жизни детей звезды не знатоки… – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд 5
Город спасает прима-балерина – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд ...
Катерина Кухар угадывает блюда по столовым приборам – Дети против звезд – Сезон ...
Больше
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности