Раунд Викторина в шоу Дети против звезд 2 сезон 11 выпуск от 16.12.2020, а это значит, что в студии появляется баланс-борд. На него поочередно становится каждая команда. Ведущий задает вопросы, а участники должны отвечать на них, при этом балансируя на борде. Желательно отвечать правильно и не падать с борда.

Первыми идут звезды. К вопросам о водоплавающем динозавре из мультфильма, полное имя Билли Айлиш и Педро из мультфильма Свинка Пеппа они, кажется, не были готовы. Получит ли их команда хотя бы одну молнию времени? Смотри онлайн Викторину в 11 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд