Video: Возможно ли угадать слово «пюре» – проверяет Евгений Клопотенко – Показуха – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд 3

Смотрите онлайн 3 раунд шоу Дети против звезд 2020 11 выпуск 2 сезон от 16.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 11 от 16.12.2020 / Возможно ли угадать слово «пюре» – проверяет Евгений Клопотенко – Показуха – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд 3
16 декабря

Возможно ли угадать слово «пюре» – проверяет Евгений Клопотенко – Показуха – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд 3

Третий командный раунд в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 11 выпуск от 16.12.2020 традиционно называется Показуха или всем известная игра в крокодила. Участники команд показывают друг другу слова. Кто угадает больше слов, того и следующая молния времени.

Отгадывать слова в команде звезд будет Евгений Клопотенко. Ему достанутся такие слова, как «скалолаз», «пюре», «интервью» и «выборы». Что из этого Евгению удастся угадать? Узнаешь в конкурсе Показуха в 11 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

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Возможно ли угадать слово «пюре» – проверяет Евгений Клопотенко – Показуха – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд 3
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