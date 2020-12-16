Третий командный раунд в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 11 выпуск от 16.12.2020 традиционно называется Показуха или всем известная игра в крокодила. Участники команд показывают друг другу слова. Кто угадает больше слов, того и следующая молния времени.

Отгадывать слова в команде звезд будет Евгений Клопотенко. Ему достанутся такие слова, как «скалолаз», «пюре», «интервью» и «выборы». Что из этого Евгению удастся угадать? Узнаешь в конкурсе Показуха в 11 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд