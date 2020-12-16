Video: Катерина Кухар угадывает блюда по столовым приборам – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд 2

Смотрите онлайн 2 раунд шоу Дети против звезд 2020 11 выпуск 2 сезон от 16.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 11 от 16.12.2020 / Катерина Кухар угадывает блюда по столовым приборам – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд 2
16 декабря

Катерина Кухар угадывает блюда по столовым приборам – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд 2

Во втором раунде шоу Дети против звезд 2 сезон 11 выпуск сойдутся участницы, которые интересуются этикетом: прима-балерина Национальной оперы Украины и народная артистка Украины Екатерина Кухар, которая в совершенстве владеет театральным этикетом, и 9-летняя Любовь Глумова, которая с закрытыми глазами отличает вилку для устриц и улиток. Она активно пользуется 36 столовыми приборами и имеет тренажер для левши, благодаря которому научилась держать ложку правой рукой.

Участницы должны угадать блюдо под крышкой по столовым приборам для них. Побеждает та, которая угадает больше блюд. Баттл знатоков этикета смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2 сезон 11 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд

Катерина Кухар угадывает блюда по столовым приборам – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд 2
Город спасает прима-балерина – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд ...
Возможно ли угадать слово «пюре» – проверяет Евгений Клопотенко – Показуха – Дети ...
Больше
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности