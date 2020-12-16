Во втором раунде шоу Дети против звезд 2 сезон 11 выпуск сойдутся участницы, которые интересуются этикетом: прима-балерина Национальной оперы Украины и народная артистка Украины Екатерина Кухар, которая в совершенстве владеет театральным этикетом, и 9-летняя Любовь Глумова, которая с закрытыми глазами отличает вилку для устриц и улиток. Она активно пользуется 36 столовыми приборами и имеет тренажер для левши, благодаря которому научилась держать ложку правой рукой.

Участницы должны угадать блюдо под крышкой по столовым приборам для них. Побеждает та, которая угадает больше блюд. Баттл знатоков этикета смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2 сезон 11 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд