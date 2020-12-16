Раунд Вікторина в шоу Діти проти зірок 2 сезон 11 випуск від 16.12.2020, а це означає, що в студії з’являється баланс-борд. На нього почергово стає кожна команда. Ведучий ставить запитання, а учасники мають відповідати на них, при цьому балансуючи на борді. Бажано відповідати правильно та не падати з борду.

Першими йдуть зірки. До запитань про водоплавного динозавра з мультфільму, повне ім’я Біллі Айліш та Педро з мультфільму Свинка Пеппа вони, здається, не були готові. Чи отримає їхня команда хоча б одну блискавку часу? Дивись онлайн Вікторину в 11 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 2 сезон 6 раунд