Video: У житті дітей зірки не знавці… – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 5

Дивіться онлайн 5 раунд шоу Діти проти зірок 2020 11 випуск 2 сезон від 16.12.2020 на Новому каналі
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16 грудня

У житті дітей зірки не знавці… – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 5

Раунд Вікторина в шоу Діти проти зірок 2 сезон 11 випуск від 16.12.2020, а це означає, що в студії з’являється баланс-борд. На нього почергово стає кожна команда. Ведучий ставить запитання, а учасники мають відповідати на них, при цьому балансуючи на борді. Бажано відповідати правильно та не падати з борду.

Першими йдуть зірки. До запитань про водоплавного динозавра з мультфільму, повне ім’я Біллі Айліш та Педро з мультфільму Свинка Пеппа вони, здається, не були готові. Чи отримає їхня команда хоча б одну блискавку часу? Дивись онлайн Вікторину в 11 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 2 сезон

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У житті дітей зірки не знавці… – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 5
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