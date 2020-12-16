Video: Есть ли у звезд шанс на победу? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд 7

Смотрите онлайн 7 раунд шоу Дети против звезд 2020 11 выпуск 2 сезон от 16.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 11 от 16.12.2020 / Есть ли у звезд шанс на победу? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд 7
16 декабря

Есть ли у звезд шанс на победу? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд 7

В финале 11 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 16.12.2020 мы узнаем наконец, есть ли у звездной команды хотя бы малейший шанс победить. Учитывая то, что у них нет ни одной молнии времени, а следовательно и дополнительного времени, прохождение полосы препятствий будет тяжелым. Целая минута разрыва может сыграть свою роль.

Но для взрослых не такая и большая конструкция в студии, и они могут взять в руки больше камней. Возможно, это пойдет им на пользу… Финал смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 11 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Есть ли у звезд шанс на победу? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 11. Раунд 7
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