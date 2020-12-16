В финале 11 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 16.12.2020 мы узнаем наконец, есть ли у звездной команды хотя бы малейший шанс победить. Учитывая то, что у них нет ни одной молнии времени, а следовательно и дополнительного времени, прохождение полосы препятствий будет тяжелым. Целая минута разрыва может сыграть свою роль.

Но для взрослых не такая и большая конструкция в студии, и они могут взять в руки больше камней. Возможно, это пойдет им на пользу… Финал смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 11 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 2 сезон