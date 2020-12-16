Соперницами в шестом раунде игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 11 выпуск от 16.12.2020 станут: Яна Заец и 12-летняя Ульяна Мельник. Яна – абсолютная Чемпионка мира по эстетической гимнастике и мастер спорта по художественной гимнастике. Она садится в шпагат в 240 градусов и смотрит телевизор, закидывая ногу за голову. Ульяна – обладательница сотни кубков, может лопать шарики прогибом спины и занимается по три часа в день!

Задача участниц – по очереди выполнять обычные бытовые дела, сложившись в сложный акробатический или гимнастический элемент. Победит та, которая продемонстрирует самые сложные элементы. Кто это будет? Смотри баттл в 11 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд