Участники будут собирать пирамидки из стаканчиков на скорость в четвертом раунде 11 выпуска игрового шоу Дети против звезд 2 сезон. От команды звезд будет играть Евгений Клопотенко. Впервые он попробовал себя в этом деле 8 лет назад в Америке, а сейчас умеет составлять классическую комбинацию 3–3–3 за 5 секунд. Против него борется за балл для команды детей 10-летний Сергей. Он уже приходил на шоу и соревновался в раунде по быстрой сборке кубика Рубика.

Задача участников – пройти пять испытаний подряд быстрее соперника. Они должны сделать растасовку стандартными стаканами, комбинации и с закрытыми глазами составить цикл. Победит тот, кто выполнит задачи быстрее. Кто это будет, смотри в проекте Дети против звезд 2 сезон 11 выпуск от 16.12.2020!

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 2 сезон 5 раунд