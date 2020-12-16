Video: Катерина Кухар вгадує страву по столових наряддях – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 2

Дивіться онлайн 2 раунд шоу Діти проти зірок 2020 11 випуск 2 сезон від 16.12.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 11 від 16.12.2020 / Катерина Кухар вгадує страву по столових наряддях – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 2
16 грудня

Катерина Кухар вгадує страву по столових наряддях – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 2

У другому раунді шоу Діти проти зірок 2 сезон 11 випуск зійдуться учасниці, які цікавляться етикетом: прима-балерина Національної опери України й народна артистка України Катерина Кухар, яка досконало знає театральний етикет, та 9-річна Любов Глумова, яка із заплющеними очима відрізняє виделку для устриць і равликів. Вона активно користується 36 столовими наряддями та має тренажер для шульги, завдяки якому навчилася тримати ложку правою рукою.

Учасниці мають вгадати страву під кришкою по столових наряддях для них. Перемагає та, яка вгадає більше страв. Батл знавчинь етикету дивись онлайн у проекті Діти проти зірок 2 сезон 11 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 2 сезон 3 раунд

Катерина Кухар вгадує страву по столових наряддях – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 11. Раунд 2
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