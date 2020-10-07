У 1 раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон 1 випуск від 07.10.2020 талановиті діти й відомі зірки зійдуться в командному поєдинку. Їхнє завдання – врятувати місто від інопланетян і відправити чужинців туди, звідки вони прилетіли. У кожної команди є іграшкова гармата, яка стріляє гумовими м’ячами. Гравцям потрібно влучити кульками прямо в мішень і не зачепити корабель суперника. Хто виявиться крутішим у першому змаганні: зірки чи діти? Яка команда отримає першу блискавку часу? Відповіді дивись онлайн у проекті Діти проти зірок 2020 на Новому каналі.

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд