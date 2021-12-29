Місто вкотре заполонили прибульці на своїх величезних тарілках! Але мирні жителі забули, що таке паніка, адже учасники ігрового шоу Діти проти зірок 2021 – рятівники, які завжди вирушають їм на допомогу! Гармати, бойовий дух і влучність – найкращі друзі зірок і дітей у цій почесній і відповідальній місії. Окрім визволення мегаполісу, ці відважні супергерої отримують не тільки суспільне визнання, але й блискавку часу, яка наближає їх до омріяної перемоги! Проте чемпіонами можуть бути лише учасники однієї команди, якій вдасться винищити якомога більше тарілок НЛО. Хто саме зможе похвалитися своєю влучністю і войовничим запалом? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 14 випуск від 29.12.2021 на сайті Нового каналу, аби побачити цю міжгалактичну зарубу на власні очі!

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 3 сезон 2 раунд