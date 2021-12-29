Новий каналДіти проти зірокСезон 3
29 грудня

Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 14 від 29.12.2021

Місто вкотре заполонили прибульці на своїх величезних тарілках! Але мирні жителі забули, що таке паніка, адже учасники ігрового шоу Діти проти зірок 2021 – рятівники, які завжди вирушають їм на допомогу! Гармати, бойовий дух і влучність – найкращі друзі зірок і дітей у цій почесній і відповідальній місії. Окрім визволення мегаполісу, ці відважні супергерої отримують не тільки суспільне визнання, але й блискавку часу, яка наближає їх до омріяної перемоги! Проте чемпіонами можуть бути лише учасники однієї команди, якій вдасться винищити якомога більше тарілок НЛО. Хто саме зможе похвалитися своєю влучністю і войовничим запалом? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 14 випуск від 29.12.2021 на сайті Нового каналу, аби побачити цю міжгалактичну зарубу на власні очі!

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Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 14 від 29.12.2021
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