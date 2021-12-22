У першому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2021 маленьким розумникам і відомим людям країни доведеться перевтілитися у супергероїв, аби врятувати мирних жителів та їхній спокій від надокучливих прибульців. Тарілки НЛО окупували все місто і здається лише учасники цього шоу – остання надія на порятунок. Чи вдасться їм опанувати мистецтво влучного попадання снарядами в транспорт інопланетних створінь? А також дати фору своїм суперникам та отримати першу блискавку часу? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 13 випуск від 22.12.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 12 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 3 сезон 2 раунд