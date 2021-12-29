Відчуваєш у повітрі шаленість? Тіло раптово покрили мурахи? Земля йде з-під ніг? Це все шалена вікторина ігрового шоу Діти проти зірок 2021! Команди по черзі виходитимуть на баланс-борд, на якому намагатимуться віднайти колективну збалансованість і проявити максимум своїх знань про покоління суперників. Кому вдасться продемонструвати свій широкий кругозір і майстерне балансування? Невже діти вразять ґрунтовними знаннями про покоління Y? Пропонуємо побачити це змагання на власні очі – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 14 випуск від 29.12.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 3 сезон 6 раунд