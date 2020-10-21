Video: Оля Полякова застряла в полосе препятствий – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 3. Раунд 7

Смотрите онлайн 7 раунд шоу Дети против звезд 2020 3 выпуск 2 сезон от 21.10.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 3 от 21.10.2020 / Оля Полякова застряла в полосе препятствий – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 3. Раунд 7
21 октября

Оля Полякова застряла в полосе препятствий – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 3. Раунд 7

В финале 3 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 21.10.2020 участники должны пройти полосу препятствий. И не один раз. Они набирают драгоценности в емкость, проходят маршрут, высыпают камни с той стороны на весы и повторяют все действия по новому кругу. И так до окончания времени у обеих команд. Весы трансформируют эти ценности в гривны, и таким образом мы узнаем, какая команда выиграет. Дети или взрослые будут более ловкими? Кто победит в финале, смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 3 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон 1 раунд

Оля Полякова застряла в полосе препятствий – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 3. Раунд 7
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