В финале 3 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 21.10.2020 участники должны пройти полосу препятствий. И не один раз. Они набирают драгоценности в емкость, проходят маршрут, высыпают камни с той стороны на весы и повторяют все действия по новому кругу. И так до окончания времени у обеих команд. Весы трансформируют эти ценности в гривны, и таким образом мы узнаем, какая команда выиграет. Дети или взрослые будут более ловкими? Кто победит в финале, смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 3 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон 1 раунд

