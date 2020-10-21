Перед финалом игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 3 выпуск от 21.10.2020 следует подкрепиться. Шестой кулинарный раунд – последняя возможность для одной из команд догнать соперников. Темой поединка будет французская кухня. Певица Оля Полякова и 13-летний Севастьян Фаге будут готовить Креп Сюзетт – блины с апельсиновым соусом. Победит тот, кто быстрее, а главное, вкуснее его приготовит. Также участникам нужно не забывать об обязательном пункте в приготовлении этого блюда – переворачивать блины, подбрасывая их в воздух. Не окажется ли чей-то блин на полу? Узнай в 3 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон 1 раунд

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд