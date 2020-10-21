Video: Fireshow с блинчиками: Оля Полякова VS Севастьян Фаге – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 3. Раунд 6

Смотрите онлайн 6 раунд шоу Дети против звезд 2020 3 выпуск 2 сезон от 21.10.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 3 от 21.10.2020 / Fireshow с блинчиками: Оля Полякова VS Севастьян Фаге – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 3. Раунд 6
21 октября

Fireshow с блинчиками: Оля Полякова VS Севастьян Фаге – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 3. Раунд 6

Перед финалом игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 3 выпуск от 21.10.2020 следует подкрепиться. Шестой кулинарный раунд – последняя возможность для одной из команд догнать соперников. Темой поединка будет французская кухня. Певица Оля Полякова и 13-летний Севастьян Фаге будут готовить Креп Сюзетт – блины с апельсиновым соусом. Победит тот, кто быстрее, а главное, вкуснее его приготовит. Также участникам нужно не забывать об обязательном пункте в приготовлении этого блюда – переворачивать блины, подбрасывая их в воздух. Не окажется ли чей-то блин на полу? Узнай в 3 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон 1 раунд

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд

Fireshow с блинчиками: Оля Полякова VS Севастьян Фаге – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 3. Раунд 6
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