Video: Звезды вспомнят, как играть в крокодила – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 3. Раунд 3

Смотрите онлайн 3 раунд шоу Дети против звезд 2020 3 выпуск 2 сезон от 21.10.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 3 от 21.10.2020 / Звезды вспомнят, как играть в крокодила – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 3. Раунд 3
21 октября

Звезды вспомнят, как играть в крокодила – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 3. Раунд 3

Третий раунд игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 3 выпуск от 21.10.2020 называется Показуха. Двое участников из команды в арках показывают слово, один человек угадывает. Первыми в атаку пойдут взрослые, и отгадывать слова у них будет Оля Полякова. Сергей Притула даже станет рядом с ней, чтобы она не заглядывала на экран через ширму. Отгадает ли певица такие слова, как колготки, молчание и Статуя Свободы? Третий раунд смотри в 3 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон 1 раунд

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд

Звезды вспомнят, как играть в крокодила – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 3. Раунд 3
Бейблейды против Иво Бобула: битва поколений в викторине – Дети против звезд – ...
Инопланетянам не жить – Оля Полякова за пушкой – Дети против звезд – ...
Больше
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности