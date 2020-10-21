Третий раунд игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 3 выпуск от 21.10.2020 называется Показуха. Двое участников из команды в арках показывают слово, один человек угадывает. Первыми в атаку пойдут взрослые, и отгадывать слова у них будет Оля Полякова. Сергей Притула даже станет рядом с ней, чтобы она не заглядывала на экран через ширму. Отгадает ли певица такие слова, как колготки, молчание и Статуя Свободы? Третий раунд смотри в 3 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон 1 раунд

Смотреть онлайн 3 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд