Video: Що зірки знають про дитячі тренди, а діти – про життя дорослих? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 5

Дивіться онлайн 5 раунд шоу Діти проти зірок 2020 1 випуск 2 сезон від 07.10.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 1 від 07.10.2020 / Що зірки знають про дитячі тренди, а діти – про життя дорослих? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 5
07 жовтня

Що зірки знають про дитячі тренди, а діти – про життя дорослих? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 5

В ігровому шоу Діти проти зірок сезон 2 випуск 1 від 07.10.2020 відбудеться останнє командне змагання. Зіркам і дітям потрібно знайти та втримати рівновагу на балансборді і за 60 секунд відповісти на якомога більше запитань ведучого. Гра ускладнюється тим, що учасникам потрібно передавати одне одному скляний акваріум із водою. Хочеш дізнатися, як зірки розбираються в дитячих мультиках і трендах? І що талановиті діти знають про життя дорослих? Буде дуже цікаво та смішно! Мерщій вмикай 2 випуск Діти проти зірок на Новому каналі й дізнайся, кому справедливий Мегамозок присудить перемогу в шаленій вікторині.

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон 6 раунд

Що зірки знають про дитячі тренди, а діти – про життя дорослих? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 5
Фінал: хто переміг у першій битві поколінь? – Діти проти зірок – Сезон ...
Магічний батл: Дмитро Євтушенко проти Євгена Шенцева – Діти проти зірок – Сезон ...
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності