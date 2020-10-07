В ігровому шоу Діти проти зірок сезон 2 випуск 1 від 07.10.2020 відбудеться останнє командне змагання. Зіркам і дітям потрібно знайти та втримати рівновагу на балансборді і за 60 секунд відповісти на якомога більше запитань ведучого. Гра ускладнюється тим, що учасникам потрібно передавати одне одному скляний акваріум із водою. Хочеш дізнатися, як зірки розбираються в дитячих мультиках і трендах? І що талановиті діти знають про життя дорослих? Буде дуже цікаво та смішно! Мерщій вмикай 2 випуск Діти проти зірок на Новому каналі й дізнайся, кому справедливий Мегамозок присудить перемогу в шаленій вікторині.

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон 6 раунд