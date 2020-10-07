Video: Что звезды знают о детских трендах, а дети – о жизни взрослых? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 5

Смотрите онлайн 5 раунд шоу Дети против звезд 2020 1 выпуск 2 сезон от 07.10.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 1 от 07.10.2020 / Что звезды знают о детских трендах, а дети – о жизни взрослых? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 5
07 октября

Что звезды знают о детских трендах, а дети – о жизни взрослых? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 5

В игровом шоу Дети против звезд сезон 2 выпуск 1 от 07.10.2020 состоится последнее командное соревнование. Звездам и детям нужно найти и удержать равновесие на балансборде и за 60 секунд ответить на максимальное количество вопросов ведущего. Игра осложняется тем, что участникам нужно передавать друг другу стеклянный аквариум с водой. Хочешь узнать, как звезды разбираются в детских мультиках и трендах? И что талантливые дети знают о жизни взрослых? Будет очень интересно и смешно! Скорее включай 2 выпуск Дети против звезд на Новом канале и узнай, кому справедливый Мегамозг присудит победу в бешеной викторине.

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд

Что звезды знают о детских трендах, а дети – о жизни взрослых? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 5
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