В игровом шоу Дети против звезд сезон 2 выпуск 1 от 07.10.2020 состоится последнее командное соревнование. Звездам и детям нужно найти и удержать равновесие на балансборде и за 60 секунд ответить на максимальное количество вопросов ведущего. Игра осложняется тем, что участникам нужно передавать друг другу стеклянный аквариум с водой. Хочешь узнать, как звезды разбираются в детских мультиках и трендах? И что талантливые дети знают о жизни взрослых? Будет очень интересно и смешно! Скорее включай 2 выпуск Дети против звезд на Новом канале и узнай, кому справедливый Мегамозг присудит победу в бешеной викторине.

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд