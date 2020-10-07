В шоу Діти проти зірок 2 сезон 1 випуск від 07.10.2020 відбудеться справжнє магічне дійство. У 6 раунді на ігровому ринзі зустрінуться неперевершені ілюзіоністи – Дмитро Євтушенко та Євген Шенцев. 12-річний Женя працює з монетами та картами, а також володіє мистецтвом левітації, менталізму та гіпнозу. Проте суперник йому дістався серйозний – ілюзіоніст Дмитро Євтушенко, який є учасником команди MAGIC FIVE. Оцінюватиме магічне дійство Костянтин Томільченко. Саме він визначить переможця, який найбільше вразить своєю майстерністю. Не пропусти справжню магію – дивись онлайн Діти проти зірок 2020 на Новому каналі.

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд