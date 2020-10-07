Video: Магічний батл: Дмитро Євтушенко проти Євгена Шенцева – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 6

Дивіться онлайн 6 раунд шоу Діти проти зірок 2020 1 випуск 2 сезон від 07.10.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 1 від 07.10.2020 / Магічний батл: Дмитро Євтушенко проти Євгена Шенцева – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 6
07 жовтня

Магічний батл: Дмитро Євтушенко проти Євгена Шенцева – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 6

В шоу Діти проти зірок 2 сезон 1 випуск від 07.10.2020 відбудеться справжнє магічне дійство. У 6 раунді на ігровому ринзі зустрінуться неперевершені ілюзіоністи – Дмитро Євтушенко та Євген Шенцев. 12-річний Женя працює з монетами та картами, а також володіє мистецтвом левітації, менталізму та гіпнозу. Проте суперник йому дістався серйозний – ілюзіоніст Дмитро Євтушенко, який є учасником команди MAGIC FIVE. Оцінюватиме магічне дійство Костянтин Томільченко. Саме він визначить переможця, який найбільше вразить своєю майстерністю. Не пропусти справжню магію – дивись онлайн Діти проти зірок 2020 на Новому каналі.

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд

Магічний батл: Дмитро Євтушенко проти Євгена Шенцева – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 6
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