У проекті Діти проти зірок 2 сезон 1 випуск від 07.10.2020 команди зіграють у Показуху. Від збірної зірок слова відгадуватиме ілюзіоніст і блогер Дмитро Євтушенко. А команду дітей представлятиме Вова Головін. Третій раунд триватиме 90 секунд, і блискавку часу отримають ті гравці, які відгадають більше слів. Хто з учасників виявиться кмітливішим? А хто не зможе впізнати прості слова? Якій команді справедливий Мегамозок присудить перемогу? Не пропусти захоплююче змагання поколінь – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 2020 випуск 1 на Новому каналі.

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд