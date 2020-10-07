Video: Дмитро Євтушенко міряється кмітливістю з 9-річним Вовою – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 3

Дивіться онлайн 3 раунд шоу Діти проти зірок 2020 1 випуск 2 сезон від 07.10.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 1 від 07.10.2020 / Дмитро Євтушенко міряється кмітливістю з 9-річним Вовою – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 3
07 жовтня

Дмитро Євтушенко міряється кмітливістю з 9-річним Вовою – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 3

У проекті Діти проти зірок 2 сезон 1 випуск від 07.10.2020 команди зіграють у Показуху. Від збірної зірок слова відгадуватиме ілюзіоніст і блогер Дмитро Євтушенко. А команду дітей представлятиме Вова Головін. Третій раунд триватиме 90 секунд, і блискавку часу отримають ті гравці, які відгадають більше слів. Хто з учасників виявиться кмітливішим? А хто не зможе впізнати прості слова? Якій команді справедливий Мегамозок присудить перемогу? Не пропусти захоплююче змагання поколінь – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 2020 випуск 1 на Новому каналі.

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд

Дмитро Євтушенко міряється кмітливістю з 9-річним Вовою – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 3
Фінал: хто переміг у першій битві поколінь? – Діти проти зірок – Сезон ...
Магічний батл: Дмитро Євтушенко проти Євгена Шенцева – Діти проти зірок – Сезон ...
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності