У 4 раунді Діти проти зірок 2 сезон 1 випуск від 07.10.2020 відбудеться змагання гімнастів. Команду дітей представлятиме Володимир Головін, який у 9 років уже має звання КМС зі спортивної гімнастики. Щоб досягати найвищих висот, Вова тренується 6 днів на тиждень по 8 годин. Суперник хлопцю дістався серйозний – олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Олег – перший український спортсмен, який отримав кубок світу зі спортивної гімнастики, і він не збирається піддаватися юному конкуренту. Хто зі спортсменів якісніше виконає спортивні елементи? Дивись онлайн в ігровому шоу Діти проти зірок сезон 2 випуск 1 на Новому каналі.

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон 5 раунд