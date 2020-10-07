Video: Змагання гімнастів: олімпійський чемпіон Олег Верняєв VS 9-річний Вова – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 4

Дивіться онлайн 4 раунд шоу Діти проти зірок 2020 1 випуск 2 сезон від 07.10.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 1 від 07.10.2020 / Змагання гімнастів: олімпійський чемпіон Олег Верняєв VS 9-річний Вова – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 4
07 жовтня

Змагання гімнастів: олімпійський чемпіон Олег Верняєв VS 9-річний Вова – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 4

У 4 раунді Діти проти зірок 2 сезон 1 випуск від 07.10.2020 відбудеться змагання гімнастів. Команду дітей представлятиме Володимир Головін, який у 9 років уже має звання КМС зі спортивної гімнастики. Щоб досягати найвищих висот, Вова тренується 6 днів на тиждень по 8 годин. Суперник хлопцю дістався серйозний – олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Олег – перший український спортсмен, який отримав кубок світу зі спортивної гімнастики, і він не збирається піддаватися юному конкуренту. Хто зі спортсменів якісніше виконає спортивні елементи? Дивись онлайн в ігровому шоу Діти проти зірок сезон 2 випуск 1 на Новому каналі.

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон 5 раунд

Змагання гімнастів: олімпійський чемпіон Олег Верняєв VS 9-річний Вова – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 4
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