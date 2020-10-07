Video: Фінал: хто переміг у першій битві поколінь? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 7

Дивіться онлайн 7 раунд шоу Діти проти зірок 2020 1 випуск 2 сезон від 07.10.2020 на Новому каналі
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07 жовтня

Фінал: хто переміг у першій битві поколінь? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 7

Дивись онлайн найскладніше випробування ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон 1 випуск від 07.10.2020. Команди вміло продемонстрували свої таланти та заробили блискавки часу, які збільшили шанси на перемогу у вирішальному випробуванні. Завдання гравців – подолати смугу перешкод і перенести максимальну кількість дорогоцінних камінчиків на спеціальні ваги. Переможе та команда, яка назбирає більше коштовностей. Яку тактику гри обрали діти та зірки? Хто виявився швидшим і хитрішим? Дивись онлайн Діти проти зірок 2020 на Новому каналі та дізнайся команду-переможця першої битви поколінь.

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Фінал: хто переміг у першій битві поколінь? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 7
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