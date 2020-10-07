Дивись онлайн найскладніше випробування ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон 1 випуск від 07.10.2020. Команди вміло продемонстрували свої таланти та заробили блискавки часу, які збільшили шанси на перемогу у вирішальному випробуванні. Завдання гравців – подолати смугу перешкод і перенести максимальну кількість дорогоцінних камінчиків на спеціальні ваги. Переможе та команда, яка назбирає більше коштовностей. Яку тактику гри обрали діти та зірки? Хто виявився швидшим і хитрішим? Дивись онлайн Діти проти зірок 2020 на Новому каналі та дізнайся команду-переможця першої битви поколінь.

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон