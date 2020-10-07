Video: 9-річна Вероніка переспівала Юлію Саніну? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 2

Дивіться онлайн 2 раунд шоу Діти проти зірок 2020 1 випуск 2 сезон від 07.10.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 1 від 07.10.2020 / 9-річна Вероніка переспівала Юлію Саніну? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 2
07 жовтня

9-річна Вероніка переспівала Юлію Саніну? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 2

В ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 1 випуск від 07.10.2020 відбудеться вокальний батл. Команду дітей представлятиме 9-річна Вероніка Морська. Дівчинка професійно займається вокалом з юного віку та має голосовий діапазон у три октави. Завдяки таланту та плідній праці Вероніка у 5 років виграла в музичному телепроекті, а також здобула перемогу в Чорноморських іграх. Її суперницею стане українська співачка, авторка текстів і музики, фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна. Хто з суперниць краще впорається з умовами конкурсу? Дивись онлайн проєкт Діти проти зірок 2020 випуск 1 на Новому каналі.

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон 3 раунд

9-річна Вероніка переспівала Юлію Саніну? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 1. Раунд 2
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