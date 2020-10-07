В ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 1 випуск від 07.10.2020 відбудеться вокальний батл. Команду дітей представлятиме 9-річна Вероніка Морська. Дівчинка професійно займається вокалом з юного віку та має голосовий діапазон у три октави. Завдяки таланту та плідній праці Вероніка у 5 років виграла в музичному телепроекті, а також здобула перемогу в Чорноморських іграх. Її суперницею стане українська співачка, авторка текстів і музики, фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна. Хто з суперниць краще впорається з умовами конкурсу? Дивись онлайн проєкт Діти проти зірок 2020 випуск 1 на Новому каналі.

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 2 сезон

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