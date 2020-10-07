Video: Соревнование гимнастов: олимпийский чемпион Олег Верняев VS 9-летний Вова – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 4

Смотрите онлайн 4 раунд шоу Дети против звезд 2020 1 выпуск 2 сезон от 07.10.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 1 от 07.10.2020 / Соревнование гимнастов: олимпийский чемпион Олег Верняев VS 9-летний Вова – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 4
07 октября

Соревнование гимнастов: олимпийский чемпион Олег Верняев VS 9-летний Вова – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 4

В 4 раунде Дети против звезд 2 сезон 1 выпуск от 07.10.2020 состоится соревнование гимнастов. Команду детей представит Владимир Головин, который в 9 лет уже имеет звание КМС по спортивной гимнастике. Чтобы достигать наивысших высот, Вова тренируется 6 дней в неделю по 8 часов. Соперник парню достался серьезный – олимпийский чемпион Олег Верняев. Олег – первый украинский спортсмен, получивший кубок мира по спортивной гимнастике, и он не собирается поддаваться юному конкуренту. Кто из спортсменов качественнее выполнит спортивные элементы? Смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд сезон 2 выпуск 1 на Новом канале.

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон 5 раунд

Соревнование гимнастов: олимпийский чемпион Олег Верняев VS 9-летний Вова – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 1. Раунд 4
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