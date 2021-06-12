Елена-Кристина Лебедь о трудном детстве, семейном быте и опасных аферах. Предметка

Что ж, время пришло – встречайте финальный выпуск Предметка пост-шоу в этом сезоне! В студию к Сергею Никитюку пришла необычная гостья, которая крайне редко дает интервью. Речь идет об авторе и ведущей остросоциального проекта «Аферисты в сетях» Елене-Кристине Лебедь.

Вы увидите одно из самых откровенных интервью звезды Нового канала. Каким было детство Кристины и как она оказалась в зале суда? Почему она решила бороться за справедливость и как ей в голову пришла идея проекта «Аферисты в сетях»? О каких моментах со съемок нового сезона программы Кристина вспоминает с содроганием? Как телеведущая стала жертвой аферистов и на какую сумму влетела? Какую работу по дому делает Елена-Кристина Лебедь и кто создает ее имидж? Об этом и многом другом – в новом выпуске Предметки!

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