Лєра Паригіна про зміну статі, роман з Топчай і секс на проекті «Від пацанки до панянки». Предметка

Героїнею нового випуску Предметки пост-шоу стала Лєра #Кім Паригіна – учасниця п’ятого сезону реаліті «Від пацанки до панянки», який виходить на Новому каналі щопонеділка о 19:00.

#Кім про спробу суїциду, нерозділене кохання та образи матері. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Дівчина залишила проект у восьмому випуску, за крок до півфіналу. Чи шкодує вона, що опустила руки і не продовжила боротьбу за перемогу? Чи вдалося їй зрозуміти, хто вона – хлопець чи дівчина? Чи правдиві чутки про роман Лєри з Вікою Топчай? Чи був секс на проекті «Від пацанки до панянки»? Про це та багато іншого – в новому випуску Предметки!

Дивися також:

Наташа Гаврик про розбите серце, батька-тирана та зрив після «Від пацанки до панянки». Предметка

Сестри Панови про перемогу в «Від пацанки до панянки», афери після проекту та особисте життя. Предметка