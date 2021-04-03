Video: Наташа Гаврик про розбите серце, батька-тирана та зрив після «Від пацанки до панянки». Предметка

Наташа Гаврик про розбите серце, батька-тирана та зрив після Від пацанки до панянка. Предметка. Новий сезон Предметки з Сергієм Нікітюком стартує просто зараз!
Новий канал / Предметка / Наташа Гаврик про розбите серце, батька-тирана та зрив після «Від пацанки до панянки». Предметка
03 квітня

Наташа Гаврик про розбите серце, батька-тирана та зрив після «Від пацанки до панянки». Предметка

Новий сезон Предметки з Сергієм Нікітюком стартує просто зараз! Героїнею першого випуску стала 19-річна Наташа #Чекуня Гаврик. Глядачам вона відома як учасниця п'ятого сезону реаліті «Від пацанки до панянки», яке Новий канал показує щопонеділка о 19:00. Дівчина залишила проект у п'ятому випуску, але більшість учениць Школи леді були не згодні з рішенням викладачів. Як склалося життя Наташі після участі в реаліті? Хто з пацанок став для неї близькою людиною і чому вони різко обірвали зв'язок? Що відбувається в особистому житті дівчин та чому вона впевнена, що не зможе бути з коханою людиною? Про це та багато інше – в новому випуску Предметки!

Наташа Гаврик про розбите серце, батька-тирана та зрив після «Від пацанки до панянки». Предметка
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