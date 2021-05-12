Video: Лєна Пітин про зради чоловіка, алкоголізм та стосунки з фіналісткою «Від пацанки до панянки». Предметка Лєна Пітин про зради чоловіка, алкоголізм та стосунки з фіналісткою Від пацанки до панянки. Предметка. Як зміниося життя дівчини після участі в реаліті? Чи вдалося їй побороти алкоголізм? Як вона насправді ставиться до Віки Топчай? Чому шлюб Лєни дав тріщину та що відбувається у її особистому житті зараз?