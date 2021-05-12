Video: Лєна Пітин про зради чоловіка, алкоголізм та стосунки з фіналісткою «Від пацанки до панянки». Предметка

Лєна Пітин про зради чоловіка, алкоголізм та стосунки з фіналісткою Від пацанки до панянки. Предметка. Як зміниося життя дівчини після участі в реаліті? Чи вдалося їй побороти алкоголізм? Як вона насправді ставиться до Віки Топчай? Чому шлюб Лєни дав тріщину та що відбувається у її особистому житті зараз?
Новий канал / Предметка / Лєна Пітин про зради чоловіка, алкоголізм та стосунки з фіналісткою «Від пацанки до панянки». Предметка
12 травня

Лєна Пітин про зради чоловіка, алкоголізм та стосунки з фіналісткою «Від пацанки до панянки». Предметка

Ловіть новий випуск спецпроекту Предметка пост-шоу! Цього разу на відверте інтерв'ю до Сергія Нікітюка прийшла Олен Пітин – фіналістка п'ятого сезону «Від пацанки до панянки» (Новий канал).

Лєна Пітин про смерть брата, важку хворобу батька і як ледь не померла через пиятику. Кастинг «Пацанок»

Як зміниося життя дівчини після участі в реаліті? Чи вдалося їй побороти алкоголізм? Як вона насправді ставиться до Віки Топчай? Чому шлюб Лєни дав тріщину та що відбувається у її особистому житті зараз? Як вона зблизилася з фіналісткою другого сезону «Пацанок» Танею Коцюбою і які між ними стосунки? Про це та багато іншого – в новому випуску Предметки!

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