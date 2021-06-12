Олена-Крістіна Лебідь про важке дитинство, сімейний побут і небезпечні афери. Предметка

Що ж, час настав – зустрічайте фінальний випуск Предметка пост-шоу цього сезону! В студію до Сергія Нікітюка прийшла незвичайна гостя, яка вкрай рідко дає інтерв'ю. Йдеться про автора та ведучу гостросоціального проекту «Аферисти в сітях» Олену-Крістіну Лебідь.

Ви побачите одне з найвідвертіших інтерв'ю зірки Нового каналу. Яким було дитинство Крістіни та як вона опинилася у судовій залі? Чому вона вирішила боротися за справедливість і як їй у голову прийшла ідея проекту Аферисти в сітях? Про які моментах зі зйомок нового сезону програми Крістіна згадує із здриганням? Як телеведуча стала жертвою аферистів і на яку суму влетіла? Яку роботу по дому робить Олена-Крістіна Лебідь і хто створює її імідж? Про це та багато іншого – в новому випуску Предметки!

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