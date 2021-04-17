Сестры Пановы о победе в «Від пацанки до панянки», аферах после проекта и личной жизни. Предметка

В новом выпуске Предметки на откровенный разговор с Сергеем Никитюком пришли сразу две героини – сестры-близняшки Саша и Вика Пановы. Зрители узнали о них благодаря реалити «Від пацанки до панянки», пятый сезон которого Новый канал показывает по понедельникам в 19:00.

Саша и Вика Пановы: жуткие истории из детства и финансовые махинации. Кастинг «Від пацанки до панянки»

Сестры покинули проект в седьмом выпуске, всего за несколько недель до финала. Согласны ли они с решением преподавателей? Как изменилась жизнь Саши и Вики после учебы в Школе леди? Удалось ли им покончить с аферами? Что происходит в личной жизни сестер и какие планы они строят на ближайшее будущее? Об этом и многом другом – в новом выпуске Предметки!

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