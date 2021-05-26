Video: Юля #Фініш про свою дівчину, помилки прийомної мами та незгоду з перемогою Чічі в «Пацанках». Предметка

Юля #Фініш про свою дівчину, помилки прийомної мами та незгоду з перемогою Чічі в Пацанках. Предметка. Пацанський сезон спецпроекту Предметка з Сергієм Нікітюком продовжується! Героїнею нового випуску стала Юля Куділінська – фіналістка п’ятого сезону реаліті Від пацанки до панянки
Новий канал / Предметка / Юля #Фініш про свою дівчину, помилки прийомної мами та незгоду з перемогою Чічі в «Пацанках». Предметка
26 травня

Юля #Фініш про свою дівчину, помилки прийомної мами та незгоду з перемогою Чічі в «Пацанках». Предметка

 

Пацанський сезон спецпроекту Предметка з Сергієм Нікітюком продовжується! Героїнею нового випуску стала Юля Куділінська – фіналістка п’ятого сезону реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал).

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Як змінилося життя дівчини після навчання у Школі леді? Чи вдалося їй побороти залежність від алкоголю та наркотиків? Чому на восьмому тижні, за крок до фіналу, Юля намагалася залишити проект, і хто її зупинив? Що відомо про дівчину екс-пацанки та чи живуть вони разом? Чому Юля хотіла вбити сестер Панових і чому вона не згодна з перемогою Лєри Ткаченко в реаліті «Від пацанки до панянки»? Про це та багато іншого – в новому випуску Предметки!

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Юля #Фініш про свою дівчину, помилки прийомної мами та незгоду з перемогою Чічі в «Пацанках». Предметка
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