Вика Топчай о домогательствах, конфликте с Педаном и отношениях с Ким после Пацанок. Предметка

Героиней нового выпуска «Предметка. Пост-шоу» с Сергеем Никитюком стала участница пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» – девушка-альбинос Виктория Топчай. Она покинула проект за шаг до финала, преподаватели Школы леди решили, что она недостаточно искренняя. Согласна ли Вика с их вердиктом? Почему ей так и удалось подружиться с одноклассницами и почему ее считали манипулятором? Как сложились ее отношения с Лерой Парыгиной после завершения проекта? Как она оказалась на кастинге сериалити «Киев днем и ночью» и почему не получила роль? Об этом и многом другом – в новом выпуске «Предметки»!

Смотри также:

Наташа Гаврик о разбитом сердце, отце-тиране и срыве после «Від пацанки до панянки». Предметка

Сестры Пановы о победе в «Від пацанки до панянки», аферах после проекта и личной жизни. Предметка

Лера Парыгина о смене пола, романе с Топчай и сексе на проекте «Від пацанки до панянки». Предметка

Карина из КДН о съемках нового сезона, гонорарах в сериалити и партнерских родах. Предметка