Video: Каріна з КДН про зйомки нового сезону, гонорари в серіаліті та партнерські пологи. Предметка

Каріна з КДН про зйомки нового сезону, гонорари в серіаліті та партнерські пологи. Предметка. В інтерв'ю із Сергієм Нікітюком дівчина згадала закадрові подробиці зйомок КДН, зізналася, які стосунки панували між акторами на знімальному майданчику і чи був у неї насправді роман із Богданом Шелудяком. Каріна також розговорилася про особисте – розповіла, як познайомилася зі своїм чоловіком, як він зробив їй пропозицію і як пройшли партнерські пологи.
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01 травня

Каріна з КДН про зйомки нового сезону, гонорари в серіаліті та партнерські пологи. Предметка

Сезон одкровень і шокуючих зізнань у Предметка пост-шоу триває! Героїнею нового випуску стала Каріна Аввакумова (Гаврилюк) – зірка популярного українського серіаліті «Київ вдень ​​та вночі». В інтерв'ю із Сергієм Нікітюком дівчина згадала закадрові подробиці зйомок КДН, зізналася, які стосунки панували між акторами на знімальному майданчику і чи був у неї насправді роман із Богданом Шелудяком. Каріна також розговорилася про особисте – розповіла, як познайомилася зі своїм чоловіком, як він зробив їй пропозицію і як пройшли партнерські пологи. Про це та багато іншого – в новому випуску Предметки!

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Каріна з КДН про зйомки нового сезону, гонорари в серіаліті та партнерські пологи. Предметка
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