Video: Каріна з КДН про зйомки нового сезону, гонорари в серіаліті та партнерські пологи. Предметка Каріна з КДН про зйомки нового сезону, гонорари в серіаліті та партнерські пологи. Предметка. В інтерв'ю із Сергієм Нікітюком дівчина згадала закадрові подробиці зйомок КДН, зізналася, які стосунки панували між акторами на знімальному майданчику і чи був у неї насправді роман із Богданом Шелудяком. Каріна також розговорилася про особисте – розповіла, як познайомилася зі своїм чоловіком, як він зробив їй пропозицію і як пройшли партнерські пологи.