Лена Питын об изменах мужа, алкоголизме и отношениях с финалисткой «Від пацанки до панянки». Предметка

Ловите новый выпуск спецпроекта Предметка пост-шоу! На этот раз на откровенное интервью к Сергею Никитюку пришла Лена Питын – финалистка пятого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал).

Лена Питын о смерти брата, тяжелой болезни отца и как едва не погибла из-за пьянства. Кастинг «Пацанок»

Как изменилась жизнь девушки после участия в реалити? Удалось ли ей побороть алкогольную зависимость? Как она на самом деле относится к Вике Топчай? Почему брак Лены дал трещину и что происходит в ее личной жизни сейчас? Как она сблизилась с финалисткой второго сезона Пацанок Таней Коцюбой и какие между ними отношения? Об этом и многом другом – в новом выпуске Предметки!

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