Ира Бакулина о влюбленности в участницу «Пацанок», отчиме-абьюзере и своем бизнесе. Предметка

Пятый сезон «Від пацанки до панянки» подошел к концу, а Предметка пост-шоу с его участницами продолжается! Героиней нового выпуска спецпроекта Нового канала стала Ирина Бакулина, финалистка нашумевшего реалити.

Угадай пацанку! Кого описывают участницы реалити

Как учеба в Школе леди изменила жизнь девушки? Удалось ли ей избавиться от вредных привычек и побороть зависимости от алкоголя и наркотиков? В кого Ира была влюблена на проекте «Від пацанки до панянки» и ответили ли ей взаимностью? С кем сейчас живет экс-пацанка и смогла ли она найти работу? Какой бизнес она планирует открыть и как будет распоряжаться большими деньгами? Об этом и многом другом – в новом выпуске Предметки!

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