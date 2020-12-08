«Первые ласточки» — единственный в Украине сериал-антология. Это значит, что одни и те же актеры играют разных персонажей в разных сезонах. Так, «Перші ластівки. Zалежні» — это новая история с новыми героями и проблемами, премьера которой состоится уже 14 декабря в 21:00 на Новом канале. Предлагаем познакомиться с этими героями поближе.

В ролике Альбина, Леша, Кира, Влад и другие герои сериала «Перші ластівки. Zалежні» рассказали свои истории устами актеров, воплотивших их на экране.

Смотрите «Перші ластівки. Zалежні» с 14 декабря в 21:00 по две серии в день с понедельника по четверг на Новом канале!

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