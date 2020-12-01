Як їх знайти в Instagram: актори молодіжного трилеру Перші ластівки. Zалежні (Залежні)

До прем’єри найрезонанснішого серіалу на українському ТБ – «Перші ластівки. Zалежні» (Новий канал) – залишилося усього два тижні. Вже 14 грудня о 21:00 глядачі поринуть у нову детективну історію, яка триматиме в напрузі з першої до останньої секунди, заворожуватиме кадрами та шокуватиме сюжетними поворотами. В ефірі «Перші ластівки. Zалежні» проведуть лише чотири дні: дати виходу серій другого сезону вже оголошені. До речі, після телевізійної прем’єри серіал не з’явиться ні на сайті Нового каналу, ні на YouTube. Тому радимо поставити нагадування, щоб встигнути подивитися улюблений проект!

А поки ми всі з нетерпінням чекаємо виходу молодіжного трилера «Перші ластівки. Zалежні» на Новому каналі, пропонуємо підписатися у соціальних мережах на акторів, які зіграли в ньому головні ролі. З більшістю із них ти знайомий ще з першого сезону, але цього року до акторського складу проекту приєдналися ще декілька яскравих особистостей. Як їх знайти в Instagram, розповідаємо просто зараз. Клацай на імена акторів і переходь за посиланнями – все дуже просто!

Нагадаємо, минулого тижня Новий канал і StarLight Originals представили офіційний трейлер серіалу «Перші ластівки. Zалежні». Насильство, наркотики, випадковий секс, нелегальні заробітки та… смерть. Після перегляду ролика одразу стає зрозуміло: у другому сезоні серіалу Нового каналу все буде по-дорослому.

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