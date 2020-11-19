Улюблені актори в нових ролях: хто є хто в «Перших ластівках. Zалежні»

У другому сезоні популярного серіалу Нового каналу ви побачите акторів з першого сезону, але вони зіграють вже зовсім інших персонажів

«Перші ластівки» – єдиний в Україні серіал-антологія. Це означає, що одні й ті ж актори грають різних персонажів у різних сезонах. Так, «Перші ластівки. Zалежні» – це нова історія з новими героями і проблемами, прем’єра якої відбудеться вже 14 грудня о 21:00 на Новому каналі. Пропонуємо познайомитися з цими героями ближче.

Таїсія Щурук – Альбіна Харткіпер

Альбіна – студентка другого курсу Інституту журналістики з багатої сім’ї. Для всіх вона – модна й популярна Insta-блогерка, яка пише зухвалі вірші з мінімальним змістом. Альбіна мріє стати поетесою і складає сильну лірику, яку соромиться комусь показати. То яка ж вона насправді?

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– Моя героїня поводиться зухвало. Робить все, щоб на неї звернули увагу. Цього їй дуже не вистачає в родині. Попри те, що тато її дуже любить і весь час задаровує дорогими подарунками, порожнеча в душі з’їдає її зсередини, – зазначила Тая. – А все тому, що мама зовсім байдужа до неї. Альбіна робить все, щоб отримати схвалення, привернути увагу, а мама все одно її не любить. Так вона думає. Та що насправді відбувається у цій сім’ї – побачимо в серіалі.

Олександр Рудинський – Льоша Сметанін

Льоша – одногрупник Альбіни, який переїхав до великого міста з провінції. Він – скромний, простий хлопець з малозабезпеченої сім’ї.

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– Йому байдуже, як він виглядає, у нього немає комплексів щодо цього. Речі купує в секонд-хендах, не стежить за зачіскою. Він не зміг вступити на бюджет, але дуже мріяв про факультет журналістики. І мама сказала, що буде якось тягнути, оплачувати контракт, – розповідає Саша. – Льоша – чесна, совісна людина. Якийсь час він приймає гроші від мами, але незабаром розуміє, що більше так не може. Він хоче заробляти самостійно. І в гонитві за легкими грошима Льоша вплутується в серйозні проблеми.

Максим Девізоров – Назар Левицький

У «Перших ластівках. Zалежні» Максиму дісталася роль наркозалежного бедбоя Назара, з яким зустрічалася Альбіна. З боку здається, що він має все – гроші, популярність, статус. Та чи є в цьому цінність?

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– Це хлопець, який марнує життя: тусується в клубах, ковтає «колеса», вживає інші види наркотиків… Вдома в нього все непросто, – зазначив Макс. – Маму бачить рідко, вона працює моделлю і часто роз’їжджає по закордонах. З батьком напружені стосунки. Назар не звик чогось добиватися. Хлопець просто не бачив у цьому сенсу: статус завжди був при ньому, та й потреби в грошах він ніколи не відчував.

Максим Самчик – Влад Якименко

Влад – ще один другокурсник факультету журналістики. Він мріє стати спортивним коментатором і впевнено йде до своєї мети – добре вчився у школі, вступив на бюджет. Та заробляти на життя йому доводиться нелегальним шляхом. Влад – учасник боїв без правил.

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– Він звичайний дворовий пацан, я б сказав, пересічний. Таких хлопців багато в провінційних містах, причому не в найбільш благополучних райончиках, – зазначив виконавець його ролі. – Влад ріс без батька, але у нього був вітчим, відносини з яким, м’яко кажучи, не склалися. З мамою теж немає близького контакту, що обумовлено рядом причин. Родина не багата, тому можна сказати, що Влад зробив себе сам.

Олег Гоцуляк – Ваня Кожух

Ваня навчається на другому курсі факультету журналістики, живе в гуртожитку. Він дуже розумний, пише чітко, грамотно, йому це подобається.

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– Сім’я у Вані непроста, та й сам по собі він досить незвичайний хлопець. Поганий він чи хороший? Складно сказати. Мені здається, люди не народжуються поганими або хорошими, обставини роблять з них таких. І Ваня – це про обставини, – зазначив Олег. – За ним дуже цікаво спостерігати. Те, як його змінює навколишній світ, як на нього впливають життєві обставини… Думаю, багато глядачів упізнають в цьому персонажі себе.

Анастасія Пустовіт – Карина Вознюк

Настя Пустовіт – новенька в акторському касті серіалу Нового каналу. Її персонаж – Карина – теж студентка.

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– З батьками Карина посварилася, коли вирішила вступати саме в український університет. Після цього вони поїхали за кордон і практично припинили спілкуватися з донькою. Свого часу Карина прийняла рішення жити в гуртожитку, тому що, як вона сама каже, життя там цікавіше, – каже Настя. – Вона непростий, але дуже цікавий, багатогранний персонаж. У ній багато протилежностей, але дівчина вміє щиро любити.

Анастасія Рула – Єва Чечель

Ще одна нова актриса в «Перших ластівок. Zалежні» – Настя Рула. Вона грає подружку Карини – скромницю Єву.

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– Мій персонаж – Єва Чечель, студентка другого курсу. Це дівчинка з релігійної багатодітної сім’ї. У неї 12 братів і сестер, мама й тато дуже побожні. Батьки були проти того, щоб Єва подавала документи і навчалася в інституті, але вона дуже хотіла вирватися з «ув’язнення», мріяла про інше життя – і вступила за пільгами на журналістику, – каже Настя. – Через це в родині дуже багато конфліктів. Єва досить замкнута, невпевнена у собі. При цьому вона хоче якоїсь свободи, визнання.

Олександр Бегма – Єгор Калита

Єгор – чесний, правильний, хороший поліцейський, який докопується до суті. Але в нього, як і в усіх навколо, є свої скелети в шафі.

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– Мені дуже сподобалося працювати над цим персонажем. На відміну від минулого сезону, мій герой розмовляє, це приємно (в першому сезоні Саша Бегма грав німого, – прим. ред.) Він інший, але дуже цікавий, – зазначив актор.

Вікторія Литвиненко – Кіра Зотова

Кіра – журналістка, яка викладає у хлопців і втягує їх у своє розслідування. Вона як ніхто уособлює в собі назву сезону – Zалежні.

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– Вона дуже залежна, хвора людина. Проте в неї неймовірно цікаве, насичене подіями життя. Почасти це пов’язано з її хворобою. Але пережити такий же досвід, який є у неї, дано далеко не кожному, – заінтригувала актриса Нового каналу. – Думаю, мало хто зміг би стійко витримати випробування долі, подібні до тих, що пережила моя героїня. Кіра – об’ємний персонаж, як внутрішньо, так і зовні.

Прем’єра «Перших ластівок. Zалежні» – 14 грудня о 21:00 на Новому каналі!