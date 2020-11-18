Етеншн! Відомі дати виходу серій «Перші ластівки. Zалежні»

У ТВ-польоті «Ластівки» проведуть лише чотири дні

До прем’єри молодіжного трилера «Перші ластівки. Zалежні» залишається менше місяця! Вже 14 грудня о 21:00 на Новому каналі стартує довгоочікуваний другий сезон серіалу, який минулого року здійснив справжню революцію на українському телебаченні. Нові персонажі, новий сюжет, нові, але не менш гострі соціальні теми… Так, у другому сезоні «Ластівкам» є чим здивувати глядачів!

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В ефірі Нового каналу «Перші ластівки. Zалежні» проведуть чотири дні – з 14 по 17 грудня включно. У другому сезоні, таємницю назви якого розкрив сценарист і шоураннер проекту Євген Тунік, глядачів чекає вісім серій. Вони виходитимуть по дві на день.

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Важливо! Подивитися серіал «Перші ластівки. Zалежні» шанувальники зможуть тільки в ефірі. Після прем’єри серії молодіжного трилера не будуть розміщені на офіційних ресурсах каналу – ні на сайті, ні на YouTube. Тому зберігай графік виходу другого сезону «Ластівок» у закладки, щоб не пропустити улюблений ТВ-проект!

«Перші ластівки. Zалежні»: дати виходу серій

1-2 епізоди – понеділок, 14 грудня 21:00;

3-4 епізоди – вівторок, 15 грудня, 21:00;

5-6 епізоди – середа, 16 грудня, 21:00;

7-8 епізоди (фінал!) – четвер, 17 грудня, 21:00.

Прем’єра серіалу «Перші ластівки. Zалежні» – 14 грудня о 21:00 на Новому каналі!