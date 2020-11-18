Смерть викрила все приховане… Вийшов перший трейлер серіалу «Перші ластівки. Zалежні»

До прем’єри молодіжного трилера залишилося менше місяця

14 грудня «Перші ластівки. Zалежні» знову розділять життя суспільства на «До» та «Після». Вони змусять розплющити очі та побачити ті страшні речі, які відбуваються навколо. Покажуть, яка небезпека чатує на нас і наших дітей на кожному кроці. Гостро, провокаційно, а головне – правдиво.

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За декілька тижнів до прем’єри StarLight Originals представляє офіційний трейлер «Перших ластівок. Zалежних». Насильство, наркотики, випадковий секс, нелегальні заробітки та… смерть. Після перегляду ролика одразу стає зрозуміло: у другому сезоні серіалу Нового каналу все буде по-дорослому.

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«Кожен з тих, кого я обрала, за ці 10 днів пережив більше, ніж за 10 років», – каже у ролику Кіра, яку зіграла Вікторія Литвиненко. Схоже, нашим героям доведеться пройти справжнє пекло, аби побороти власних демонів і докопатися до правди.

Прем’єра серіалу «Перші ластівки. Zалежні» – 14 грудня о 21:00 на Новому каналі!