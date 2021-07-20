Звезда Перших ластівок Александр Рудинский снялся в итальянском сериале

Актер молодежного триллера Нового канала впервые сыграл англоязычную роль

Наши «ласточки» продолжают покорять новые профессиональные горизонты! Недавно звезда остросюжетного сериала «Перші ластівки» (Новый канал) Александр Рудинский снялся в иностранном проекте. Актер получил роль 10-серийном итальянском вестерне «Джанго» от Canal Plus и Sky Studio.

– В марте мне поступило предложение от европейского кастинг-директора. Я сразу записал самопробы на английском языке, и уже через 10 дней меня утвердили. Когда я получил положительный ответ, был в шоке, – рассказал Саша Рудинский, который недавно снялся в клипе Софии Егоровой. – Роль в сериале «Джанго» – мой первый опыт игры на английском языке. К съемкам я готовился три месяца, мне помогала подруга – украинская актриса Дарья Волга, мы с ней регулярно занимались английским. Кроме того, нужно было учиться верховой езде, поэтому график у меня был плотным.

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Звезда «Перших ластівок» Александр Рудинский воплотил на экране персонажа Спенсера Фореста, помощника главной антагонистки. А ведущие роли в сериале «Джанго» сыграли бельгийский актер Маттиас Шоннертс и шведская актриса Нумира Пасс.

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Съемки проходили в трех городах Румынии, но основной локацией стала столица – Бухарест. По словам Саши Рудинского, этот актерский опыт оказался не из легких. Его съемочный период длился около месяца, и все это время он был вынужден находится за границей – вдали от жены Марии и 11-месячного сына Петра. Кроме того, на площадке не было ни одного украино- или русскоговорящего человека, и это только усиливало тоску актера по дому.

– Первые дни было несложно. Все время держал связь с семьей – женой и сыном, потихоньку адаптировался. Но со временем меня начало «накрывать», – поделился звезда «Перших ластівок» (Новый канал). – Я очень тосковал по дому, по родным местам, по своей семье… Впервые я находился вдали от близких такое длительное время. Это всегда нелегко, особенно когда у тебя есть маленький ребенок. Он ведь растет не по дням, а по часам, и не хочется ничего упустить. К тому же, я был единственным украиноговорящим человеком на съемочной площадке, все остальные ребята – иностранцы. И хотя я хорошо освоил английский язык, все равно чего-то не хватало. Было очень-очень тоскливо…

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Справка

События в сериале «Джанго» разворачиваются на Диком Западе периода 1860-1870-х годов. А именно – в Новом Вавилоне, городе изгоев, в котором живут мужчины и женщины разного происхождения, расы и вероисповедания. По сюжету, главный герой Джанго не может оправиться после жесткого убийства семьи восемь лет назад и отчаянно ищет дочь, веря, что ей удалось выжить. После долгих лет поисков он находит девушку в Новом Вавилоне. Она готовится выйти замуж и не хочет, чтобы отец оставался рядом. Но городу грозит серьезная опасность, и Джанго не намерен уходить, ведь понимает: пережить потерю дочери во второй раз он не сможет.

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