«Мы забывали про камеры вокруг нас»: Звезда «Перших ластівок» Александр Рудинский снялся в клипе известной певицы

Актер впервые участвовал в создании музыкального видео

Несколько недель назад стало известно, что третий сезон молодежного триллера «Перші ластівки» (Новый канал) все-таки увидит свет. И хотя точные даты выхода и подробности сюжета пока не разглашаются, это не значит, что поклонникам проекта еще долго не удастся насладиться игрой любимых актеров. Наши «ласточки» продолжают развиваться в профессиональной сфере и покорять новые горизонты. Например, недавно исполнитель одной из главных ролей сериала Александр Рудинский впервые снялся в музыкальном видео!

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Звезда «Перших ластівок» появился в новом клипе Софии Егоровой на танцевальную версию песни «Коли ти зі мною». Режиссером видеоработы стал известный украинский клипмейкер Юрий Движон (DVIZHON).

– Я впервые снялся в музыкальном видео. Мы изначально обсуждали историю героев, придумывали разные фишки – и в результате получилась мини-история двух героев. Мне это очень нравится! – поделился впечатлениями Александр Рудинский, который ранее рассказал о реакции на беременность жены. – Во время съёмок мы много шутили и смеялись, говорили и о наших преподавателях актерского мастерства. София очень интересная девушка. Желаю ей быть независимой, и слушать себя!

Видео «Коли ти зі мною» (Dance Version) — это весенняя история из жизни молодых людей. По сюжету, Александр — обаятельный и харизматичный фотограф, а София — девушка, которая гуляет по солнечному городу. Герой видит её и начинает фотографировать, после чего они знакомятся и продолжают прогулку вместе. Пара гуляет по городу, общается, веселится.

– Мне очень понравилось работать с Сашей. 12-часовые съёмки пролетели, как один миг! – призналась София Егорова. – На площадке мы давали друг другу советы и подсказки: он, как актер с опытом, подсказывал какие-то эмоции для кадра, как вести себя перед камерой, а я ему показывала разные девичьи позы, когда он играл сцену позирования перед фотоаппаратом (улыбается – прим.ред.) В некоторые моменты мы даже забывали про камеры и съёмочный процесс вокруг нас!

По словам украинской певицы, работа над клипом не обошлась без споров. София и Александр по-разному видели развязку истории и долго не могли найти компромисс.

– Были противоречия во время съёмки финальной сцены видео, – рассказала артистка. – Мне хотелось сделать happy end, а Саша хотел неожиданный, и даже грустный финал, чтобы наши герои расстались. Но режиссер видео Юрий Движон, решил оставить финал открытым. Зрители могут только догадываться, как у пары в финале сложились отношения – по моему сценарию, или по сценарию Саши.

Смотри клип Софии Егоровой на песню «Коли ти зі мною», героем которого стал актер «Перших ластівок» Александр Рудинский:

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