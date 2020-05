Еще пять серебряных наград! «Первые ласточки» покорили престижный фестиваль дизайна

Нашумевший сериал «Первые ласточки» (Новый канал), который вышел в эфире осенью 2019-го, покорил не только зрителей, но и членов международного жюри Ukrainian Design: The Very Best Of. Проект получил награды в шести номинациях!

Изначально стало известно, что «Первые ласточки» завоевали золото в номинации «TV Project – Typography» за свои проморолики с меняющимися татуировками.

А сегодня копилочка Нового канала пополнилась пятеркой серебряных «медалей» в таких номинациях:

– TV Program – Logo,

– TV Program/Film Promo – Promo Spot: Motion Graphics, Moving Image, Video,

– Program/Film Promo – Open/Titles,

– Program/Film Promo – Miscellaneous Design,

– Motion Graphics – Title Design & Motion Graphics of Film/Series.

Таким образом, промо, разработанное маркетинг-директором Нового канала Ольгой Балабан, креативным директором группы ТВ-брендов Александром Антоновым и командой диджитал-отдела Нового канала, заняло топовые позиции в шести номинациях!

– В этом году Новый канал со своими «Первыми ласточками» собрал максимальное количество наград в разных номинациях: Одно золото и пять серебряных «медалей». Это очень достойный результат. Но на втором сезоне хочется выложиться еще больше, чтобы было пять золотых и одна серебряная! – поделился планами Александр Антонов.

Early Birds / main titles from Starlight Design on Vimeo.

Серебро в пяти номинациях получили титры к сериалу, концепт лого и социальный проморолик.

– Открывающие титры к сериалу взяли серебро в нескольких номинациях. Нам, конечно, очень хотелось золота, – делится впечатлениями Александр. – Но мы точно сделаем все, чтобы открывающие титры ко второму сезону таки вырвали победу! С фестиваля Новый канал также увез с собой еще одно важное серебро – за концепт лого к «Первым ласточкам». Мы разработали очень емкий и крутой логотип, построенный на галочках, вокруг которых строилась целостная концепция. Еще одно серебро завоевал социальный проморолик, созданный при поддержке центра «Ла-Страда Украина». Он заставил задуматься о моральном насилии в обществе не только нашу молодежь и их родителей, но и членов международного жюри, которые прочувствовали тему и дали нам серебро.

Early Birds with La Strada Ukraine / social promo from Starlight Design on Vimeo.

И это только начало череды побед! Впереди – второй сезон молодежного триллера «Первые ласточки», который, мы уверены, принесет новые награды.

А пока самое время посмотреть первый сезон на YоuTube Нового канала и обратить особое внимание и на заставки, и на титры, и на логотип, которые заняли высокие места на конкурсе Ukrainian Design: The Very Best Of.